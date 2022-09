Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer bei Kollision mit Pkw-Tür schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Ein 55-jähriger Radfahrer kollidierte am Mittwochnachmittag (31.08., 15.10 Uhr) auf dem Gartnischen Weg mit der Fahrzeugtür eines 51-jährigen Pkw-Fahrers und kam hierbei zu Sturz. Zuvor parkte der 51-jährige Mann aus Halle seinen VW am Straßenrand und öffnete die Tür. Zeitgleich befuhr der 55-jährige Bielefelder mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg des Gartnischen Wegs in Richtung Künsebeck. Es kam zur Kollision und der Radfahrer stürzte.

Der verständigte Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen für weitere stationäre Untersuchungen und Behandlungen in ein Bielefelder Krankenhaus.

Die Kreispolizeibehörde Gütersloh hat die sogenannten Dooring-Unfälle bereits im Rahmen der Aktion Radschlag thematisiert (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5054251).

Mit einer einfachen Angewohnheit kann man derartige Unfälle verhindern. Um das Risiko eines Dooring-Unfalls zu minimieren, sollten Auto- und Beifahrer beim Aussteigen den so genannten "Holländischen Griff" anwenden. Der Fahrer öffnet die Tür mit der rechten Hand, der Beifahrer mit der linken Hand. Auf diese Weise dreht man den Oberkörper und macht automatisch einen Schulterblick. Einen sich nähernden Radfahrer nimmt man so eher wahr.

