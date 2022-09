Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte entnimmt getragene Halskette - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Mittwochvormittag (31.08., 11.00 Uhr) wurde die Polizei über den Diebstahl einer getragenen Halskette an der Jacobistraße informiert. Den Erkenntnissen zufolge befand sich eine 81-jährige Rietbergerin auf der Jacobistraße, unweit der Lippstädter Straße, als sie unvermittelt von einer bislang unbekannten Täterin von hinten umarmt wurde. In der Folge entnahm die Unbekannte der Seniorin die Halskette. Als die 81-Jährige dies bemerkte, soll die Täterin sie geschubst haben. Anschließend flüchtete die Frau mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die gestohlene Halskette war aus Gold. An ihr befanden sich zwei goldene Ringe mit jeweiliger Namens- und Datumsgravur.

Nach Angaben der 81-Jährigen war die Frau etwa 30 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, mit einer korpulenten Statur. Die Täterin hatte helle, lange Haare und helle Haut. Sie soll in einer ausländischen Sprache gesprochen haben. Bekleidet war die Frau mit schwarzer Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Frau geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

