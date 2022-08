Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision am Kreisverkehr - 12-jährige Radfahrerin verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am frühen Dienstagabend (30.08., 18.40 Uhr) ereignete sich am Kreisverkehr Mastholter Straße/ Rathausstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 12-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Zuvor befuhr ein 19-jähriger Rietberger mit einem Honda den Kreisverkehr Mastholter Straße und beabsichtigte weiter in Richtung Mastholte zu fahren. Zeitgleich fuhr die 12-Jährige mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg der Mastholter Straße in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte die Straße unmittelbar am Kreisverkehr, am Zebrastreifen zu queren. Den Erkenntnissen nach kam es zur Kollision, als der Honda-Fahrer den Kreisverkehr verließ und den Zebrastreifen überfuhr.

Die Radfahrerin kollidierte mit dem Pkw und stürzte. Der anschließend verständigte Rettungsdienst brachte die 12-Jährige zu stationären Untersuchungen und Behandlungen in ein Lippstädter Krankenhaus. Die bereits informierte Mutter des Kindes erschien zuvor an der Unfallstelle.

Der 19-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

