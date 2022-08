POL-W: W - Frau stürzt auf Cronenberger Waldweg

Wuppertal (ots) - An der Lützowstraße in Wuppertal kam es heute (05.08.2022), gegen 07:11 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnungsmieterin der betroffenen Erdgeschosswohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in ihrer Wohnung. Die anderen Hausbewohner konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Da zum ...

