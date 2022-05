Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Scheibe des Hallenbades eingeschlagen

Warendorf (ots)

Vermutlich haben drei Jugendliche am Samstagabend (21.05.2022, 21.30 Uhr) die Scheibe eines Hallenbades in Freckenhorst an der Straße Am Wörden eingeschlagen. Anschließend flüchteten sie ortsauswärts.

Die Jugendlichen sollen laut Zeugenaussagen zwischen 14 und 16 Jahre alt und zur Tatzeit dunkel bekleidet gewesen sein.

Hinweise zu den Unbekannten bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell