Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall bei Versmold - Rettungshubschrauber im Einsatz

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Dienstagvormittag (30.08., 11.00 Uhr) ereignete sich auf der Münsterstraße/ B 476 ein Alleinunfall eines 29-jährigen Pkw-Fahrers. Den Erkenntnissen zufolge befuhr der Versmolder mit seinem Fiat die B 476 in Richtung Sassenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 29-Jährige in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam im Straßengraben zum Liegen.

Zeugen die den Hergang beobachtet hatten eilten dem Fiat-Fahrer zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Ein zusätzlich angeforderter Rettungshubschrauber transportierte den 29-Jährigen nach einer Erstversorgung anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten die Beamten den Bereich der Münsterstraße/ B 476 weiteräumig. Durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen wurde der erheblich beschädigte Fiat geborgen und abtransportiert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 3500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell