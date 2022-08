POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht vor Fitness-Studio in Saarburg

Schweich-Issel (ots) - In der Zeit von Samstag, dem 27.08.2022, 13:00 Uhr und Sonntag, dem 28.08.2022, 07:30 Uhr, kam es in einem Schrebergarten in Schweich -Issel zu einem Einbruchdiebstahl. Der Garten liegt an der K 35 in der Nähe des dortigen Gewerbegebietes. Ein bisher unbekannter Täter schnitt den Zaun auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gelände. Nach Aufbrechen des Schlosses eines Geräteschuppens entwendete ...

