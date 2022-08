Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchdiebstahl aus Schrebergarten

Schweich-Issel (ots)

In der Zeit von Samstag, dem 27.08.2022, 13:00 Uhr und Sonntag, dem 28.08.2022, 07:30 Uhr, kam es in einem Schrebergarten in Schweich -Issel zu einem Einbruchdiebstahl. Der Garten liegt an der K 35 in der Nähe des dortigen Gewerbegebietes. Ein bisher unbekannter Täter schnitt den Zaun auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gelände. Nach Aufbrechen des Schlosses eines Geräteschuppens entwendete er einen Freischneider, eine Motorsäge (beides von der Marke Efco) und ein Notstromaggregat im Wert von ca. 1000,- Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den entwendeten Gegenständen geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell