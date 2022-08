Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW überschlägt sich neben B327

Thalfang (ots)

Am frühen Abend des 26.08.2022 kam es zu einem folgenschweren Unfall auf der B327 bei Thalfang. Ein mit zwei jungen Männern besetztes Sportcabriolet, das von Koblenz in Richtung Hermeskeil unterwegs war, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach bis es knapp vor einer drei Meter tiefen Böschung zum Stillstand kam. Die beiden Insassen wurden leicht und schwer verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in die anliegenden Krankenhäuser verbracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 25-jährige Fahrer des Unfallwagens im Verdacht nicht fahrtüchtig gewesen zu sein und aufgrund dessen mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Das verunfallte Auto musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Für keinen der Insassen besteht Lebensgefahr.

