Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW durch Schrauben auf der Fahrbahn beschädigt - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am 25.08.2022 gegen ca. 23:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße in Idar-Oberstein, Höhe der OIE, mehrere Schrauben und rohe Eier auf die Fahrbahn gelegt. Aufgrund der Dunkelheit erkannte ein Fahrzeugführer die auf der Fahrbahn liegenden Teile zu spät und fuhr darüber, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro an einem der Reifen entstand.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein erbittet sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern unter der Tel.: 06781-5610.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell