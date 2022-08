Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am 23.08.2022 gegen 14:45 Uhr kam es im Bereich der Einmündung St. Josef-Straße / Josef-Krebs-Straße in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr ein LKW mit Anhänger die St. Josef-Straße aus Fahrtrichtung Koblenzer Straße kommend in Fahrtrichtung Donatusplatz. Er fuhr in Höhe der Einmündung Josef-Krebs-Straße auf den dortigen Fußgängerweg und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen und den dortigen Maschendrahtzaun. Der LKW entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Bei dem LKW soll es sich um ein vermutlich rotes Führerhaus mit roter Plane handeln.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Hermeskeil

