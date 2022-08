Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW bei Unfall beschädigt

Morbach (ots)

Am 24.08.2022 parkte ein Fahrzeugführer zwischen 15:00 und 17:00 Uhr seinen schwarzen VW Passat im Bereich des Morbacher Marktplatzes. In diesem Zeitraum wurde der besagte Kombi durch einen Unbekannten vermutlich beim Rangieren in der danebenliegenden Parklücke am linken Heck beschädigt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer an die Polizeiinspektion Morbach zu berichten.

