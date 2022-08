POL-LDK: Kabelummantelungen an der Lemp entsorgt

Dillenburg (ots) - -- Haiger: Roller zu Boden geschleudert - Auf mindestens 800 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter an einem in der Mühlenstraße geparkten Roller zurückließ. Das rot-weiße Motorrad mit dem Kennzeichen LDK-MR 21 stand dort am Sonntagabend (07.08.2022), zwischen 21.00 Uhr ...

mehr