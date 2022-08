Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Bodycam dokumentiert halsbrecherische Flucht

Wer wurde vom Rollerfahrer am Samstagnachmittag genötigt oder gefährdet?

Dillenburg (ots)

Herborn und Dillenburg: Herborner Polizisten nahmen am Sonntagnachmittag (07.08.2022) einen 16-jährigen Rollerfahrer fest. Er hatte sich mit der Polizei eine halsbrecherische Verfolgungsfahrt von Herborn nach Dillenburg geliefert. Die Ermittler suchen nun Betroffene die von dem Jugendlichen auf seiner Flucht genötigt oder gefährdet wurden.

Gegen 14.40 Uhr fiel der Streife an der Ampel des Schießplatzes ein Rollerfahrer auf. Die Polizisten entschieden sich den Biker zu kontrollieren, der von der Ampel aus auf der Walther-Rathenau-Straße in Richtung Bahnhof fuhr. Dieser ignorierte Blaulicht und akustische Anhaltezeichen und fuhr mit bis zu 85 km/h über die Rotlicht zeigende Ampel an der Bahnhofstraße. Anschließend bog er links in Richtung Kaiserstraße ab, in der Sackgasse fuhr er über den Gehweg auf die Prof.-Sell-Straße und von dort durch den Kreisverkehr in die Burger Landstraße. An der Einmündung der Straße "Bürgermeisterwiese" ignorierte er ebenfalls das für ihn geltende Rotlicht und beschleunigte wiederum auf 85 km/h. In Burg führte seine Flucht durch den Kreisel, in die Burger Hauptstraße und auf dem dortigen Radweg weiter über Niederscheld nach Dillenburg. Über die gesamte Strecke gab er Vollgas und reagierte nicht auf die ihm folgenden Polizisten.

In der Frankstraße in Dillenburg verloren die Ordnungshüter den Biker aus den Augen. An der Einmündung Hof-Feldbach-Straße und Königsberger Straße kam ihnen der Biker wenig später zu Fuß mit dem Helm in der Hand entgegen. Als er die Streife entdeckte, nahm er sofort wieder Reißaus und rannte über einen Trampelpfad, der parallel zur Hof-Feldbach-Straße verläuft, davon. Ein Kollege folgte ihm zu Fuß. Offensichtlich hatte der junge Mann seinen Roller im Gebüsch versteckt, startete ihn und fuhr mit zunehmender Geschwindigkeit - auf dem etwa 1,50 Meter breiten Trampelpfad - direkt auf den Polizisten zu. Dieser sprang geistesgegenwärtig zur Seite und konnte so im letzten Moment einen offensichtlich vom Fahrer beabsichtigten Zusammenstoß mit dem Roller verhindern. Hierbei schaffte es der Polizist noch, dem Biker einen Stoß zu versetzen. Dieser verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte zu Boden.

Auf dem Boden liegend, konnte der Fahrer widerstandslos festgenommen werden. Der 16-jährige Herborner ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem ist der Roller getunt und fährt deutlich schneller als erlaubt. Promille- und Drogenschnelltest verliefen negativ. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Bodycam des Polizisten zeichnete den Vorfall auf. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin stufte den Vorfall als ein versuchtes Tötungsdelikt ein.

Die Ermittler der Herborner Polizei bitten Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche und rücksichtslose Fahrt des Jugendlichen am Samstagnachmittag zwischen Herborn und Dillenburg genötigt oder gefährdet wurden, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden

