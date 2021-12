Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW brennt auf Parkplatz

A 61/Westhofen (ots)

Ein brennender PKW wurde der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 19.12.2021 gegen 15:56 Uhr auf dem Parkplatz Rotenstein an der A 61 bei Westhofen gemeldet. Vor Ort gab die 34-jährige Fahrzeugführerin an, dass sie während der Fahrt einen Leistungsverlust verspürt habe und daraufhin den Parkplatz angesteuert habe. Kurz darauf habe sie einen Brand im Motorraum bemerkt, der durch weitere Helfer vor Ort gelöscht werden konnte. Die dennoch hinzugezogene Feuerwehr aus Alzey kühlte den Motorraum mit Löschwasser weiter ab und band ausgetretene Betriebsstoffe ab. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell