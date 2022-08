Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Vogelsbergkreis (ots)

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Herbstein. Am Mittwochabend (24.08.), gegen 18.15 Uhr, lief ein Unbekannter in der Straße "Zum Thermalbad" hinter einer 57-jährigen Frau aus Frankfurt am Main und manipulierte dabei an seinem Glied. Als die Dame den Mann ansprach, entfernte dieser sich in entgegengesetzte Laufrichtung in die Adolph-Kolping-Straße. Er kann als etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, mit dunklen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein rosa T-Shirt, eine schwarze, kurze Hose, weiße Turnschuhe und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Schotten. Unbekannte versuchten in der Zeit von Sonntag (14.08.) bis Mittwoch (24.08.) in ein Vereinsheim in der Straße "Außerhalb Bre" im Ortsteil Breungeshain einzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell