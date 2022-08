Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen Streit eskaliert - Eine Person in Untersuchungshaft

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Am späten Dienstagabend (23.08.) gegen 22:30 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Talstraße im Ortsteil Bernsfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 29-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten zwei Männer im Alter von 29 und 36 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihnen. Hierbei soll der 36-Jährige mehrfach mit einem Messer auf den 29-Jährigen eingestochen und ihn dadurch lebensbedrohlich verletzt haben. Der 29-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Beamte der Polizeistation Alsfeld konnten den 36-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gießen und der Kriminalpolizei in Alsfeld.

Der 36-jährige slowakische Staatsangehörige wurde am Mittwoch (24.08.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Alsfeld vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Gießen.

