Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Am Montag (22.08.) kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand. Ein 64-Jähriger aus Großenlüder befuhr mit seinem Renault und einem Anhänger nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Karrystraße in Fahrtrichtung Rodges. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Volvo-Fahrer aus Künzell ebenfalls die Karrystraße in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Auf Höhe der Kreuzung Karrystraße / Schleyerstraße löste sich aus noch ungeklärter Ursache der Anhänger des Renault, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Volvo. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfälle mit zwei verletzten Fahrradfahrern

Fulda. Am Montag (22.08.) kam es gegen 15 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Hünfeld befuhr den parallel zur B 254 verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz hinter der Ortsgemarkung Fulda-Maberzell kam der 62-Jährige aus aktuell noch unklarer Ursache zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann schwer. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Fulda. Am Dienstag (23.08.) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Alleinunfall bei welchem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Ein 19-jähriger aus Petersberg befuhr mit seinem Zweirad den Radweg der Magdeburger Straße in absteigende Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 57 verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall im Vorbeifahren

Rotenburg. Ein Ford-Fahrer aus Bebra befuhr am Dienstagabend (23.08.), gegen 23.20 Uhr, die Kasseler Straße aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Rotenburg. Beim Befahren der Kasseler Straße touchierte er aus noch unklarer Ursache einen dort längs zur Fahrbahn ordnungsgemäß geparkten VW-Golf aus Morschen. Es entstand Gesamtschaden von circa 6.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz. Am Donnerstag (18.08.), gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault Clio die Kreisstraße von Unter-Schwarz herkommend in Richtung Langenschwarz. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet der Clio aus unklarer Ursache nach rechts auf die unbefestigte Bankette, kam in der Folge ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn und prallte anschließend gegen die Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb die 54-Jährige glücklicherweise unverletzt. Am VW Golf entstand Sachschaden von rund 1.250 Euro.

Zusammenstoß

Schotten. Am Dienstag (23.08.), gegen 10:30 Uhr, wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein Audi-Q3-Fahrer von einem Hinterhof auf die Vogelsbergstraße einfahren. Dabei stieß er mit dem Suzuki Swift einer 32-Jährigen, welche die Vogelsbergstraße befuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki auf die Gegenfahrbahn gedrückt und kollidierte dort mit dem Nissan einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Vogelsbergstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Anschließend setzte der Audi-Fahrer aus noch unbekannter Ursache sein Fahrzeug zurück und prallte gegen den Mitsubishi einer 48-Jährigen, welcher dort in einer Einfahrt geparkt war. Bei dem Unfall verletzte sich die 32-jährige Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von circa 24.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell