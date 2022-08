POL-OH: Verkehrsunfall-Flucht mit verletzter Fußgängerin im Bereich der Polizeistation Fulda - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Unfall beim Abbiegen Breitenbach. Am Montag (22.08.), gegen 10:10 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Burgwald (LK Waldeck-Frankenberg) die B62 in absteigender Richtung. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Breitenbach/H. befuhr zeitgleich in der Ortslage Gehau die Rimberger Straße und wollte nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen nach links auf die B62 in Richtung Breitenbach/H. ...

mehr