Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall beim Abbiegen - Auffahrunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfall beim Abbiegen

Breitenbach. Am Montag (22.08.), gegen 10:10 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Burgwald (LK Waldeck-Frankenberg) die B62 in absteigender Richtung. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Breitenbach/H. befuhr zeitgleich in der Ortslage Gehau die Rimberger Straße und wollte nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen nach links auf die B62 in Richtung Breitenbach/H. einbiegen. An der Einmündung kollidierte der Pkw-Fahrer aus noch unklarer Ursache mit der vorfahrtsberechtigten Fahrerin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (22.08.), gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Simon-Haune-Straße hinter einem 57-jährigen Bad Hersfelder Pkw-Fahrer. Auf Höhe der Hausnummer 8 musste der 57-Jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt stark abbremsen. Der 33-jährige Pkw-Fahrer konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorfahrenden Pkw auf. Der 57-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und durch zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Auch der 33-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach medizinischer Versorgung an der Unfallstelle entlassen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

