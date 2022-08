POL-OH: Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Gartengeräte beschädigt Bebra. Die Reifen von insgesamt drei Arbeitsgeräten eines Gartenbauvereins zerstachen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag (01.08.) und Dienstag (09.08.). Bei den Geräten, welche in einer Garage eines Anwesens in der Weserstraße abgestellt waren, handelt es sich um einen Balkenmäher, einen umgebauten Aufsitzmäher sowie einen Anhänger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an ...

mehr