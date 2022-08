Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Sonntag (21.08.), in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Schönberg seinen weißen Skoda ordnungsgemäß in der Eisenacher Straße ab. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich im Vorbeifahren den parkenden Pkw im Bereich der linken Fahrzeugseite. Es entstand Schaden von circa 8.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.08.), in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr, parkte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als er vom Einkauf zurück zu seinem schwarzen Seat Cupra Ateca kam, stellte er einen Lackschaden an der hinteren Beifahrertür fest. Dieser wurde augenscheinlich durch die Fahrzeugtür eines anderen Fahrzeugs verursacht. Der unbekannte Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt

Ilbeshausen. Am Donnerstag (11.08.), gegen 16 Uhr, parkte eine 55-jährige Pkw-Fahrerin ihren VW Golf in der Waldstraße auf einem Parkplatz in Höhe der Jean-Berlit-Straße. Als sie gegen 16:45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Vermutlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1.400 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Telefonnummer 06641/971-0.

