Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Scheiben von Wohnwagen demontiert - Einbruch in Diskothek - VW Golf beschädigt

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Petersberg. Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Freitag (19.08.) in ein Vereinsheim im Weiherweg ein. Indem sie ein Fenster einschlugen, verschafften sie sich Zutritt ins Innere und durchsuchten die Räume im ersten Obergeschoss. Mit Diebesgutes in unbekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt über die Haupteingangstür in Richtung des dortigen Parkplatzes. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Getränke gestohlen

Fulda. Unbekannte Täter betraten zwischen Donnerstagabend (18.08.) und Freitagmorgen (19.08.) widerrechtlich das Gelände einer Schule in der Magdeburger Straße. Über einen Notzugang betraten sie die dortige Mensa und entwendeten Getränke und Leergut in unbekannter Höhe. Es entstand Sachschaden von rund 15 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Fulda. Von einem weißen Peugeot entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstagmorgen (16.08.) und Donnerstagabend (18.08.) die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-DK 902". Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheiben von Wohnwagen demontiert

Eichenzell. Ein weißer Wohnwagen des Herstellers "Fendt" war zwischen Donnerstagnachmittag (18.08.) und Freitagabend (19.08.) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger demontierten zwei Plastikscheiben im Wert von rund 1.200 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wohnwagen stand zum Tatzeitpunkt auf einem Grundstück in der Vogelsberger Straße in Welkers. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Diskothek

Fulda. Auf noch nicht bekannte Art und Weise öffneten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (20.08.) zwei Zugangstüren zu einer Diskothek in der Straße "Am Emallierwerk". Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Über eine Hintertür flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rucksack aus Auto gestohlen

Fulda. Durch ein offenstehendes Fenster entwendeten unbekannte Täter am Freitag (20.08.), zwischen 15.45 Uhr und 16.10 Uhr, einen großen, schwarzen Nylonwanderrucksack samt Geldbeutel, Bargeld sowie persönlichen Ausweisdokumenten von der Rücksitzbank eines roten VW Golfs. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt an einem Gehweg in der Pacelliallee geparkt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Blumengeschäft

Petersberg. Ein Blumengeschäft in der Straße "Alte Ziegelei" war in der Nacht zu Samstag (21.08.), gegen 3.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Auf noch unbekannte Weise öffneten diese die Haupteingangstür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie mehrere Schließfächer auf, entwendeten leere Geldkassetten und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

VW Golf beschädigt

Fulda. Einen blauen VW Golf, der am Straßenrand der Robert-Kircher-Straße geparkt war, beschädigten unbekannte Täter am Samstag (21.08.), zwischen 1.10 Uhr und 11.45 Uhr. Indem sie den rechten Außenspiegel sowie die Heckklappe mittels spitzem Gegenstand beschädigten, verursachten sie Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bauwagen

Hünfeld. Mittels Hebelwerkzeug brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstagmittag (19.08.) und Samstagmorgen (21.08.) die Eingangstür eines Bauwagens, der im Forst in Michelsrombach nahe der L 3378 geparkt war, auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagmittag (19.08.) und Samstagmittag (21.08.) gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Richterstraße auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit Diebesgut - darunter unter anderem Bargeld, eine Armbanduhr von Maurice Lacroix sowie ein Samsung-Tablet - in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell