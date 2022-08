Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht, Niederaula, Adam-Bieber-Straße, Freitag, 19. August 2022, 19.15 Uhr Freitagabend wurde ein geparkter schwarzer Mercedes vom Fahrzeugführer eines danebenhaltenden Pkw beschädigt. Vermutlich schlug der bislang unbekannte Fahrzeugführer beim Aussteigen eine Tür gegen den Mercedes und entfernte sich danach unberechtigt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06621/932-0 zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. EUR250,-.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bad Hersfeld, B 27, Höhe Anschlussstelle A4, Samstag, 20. August 2022, 09.35 Uhr Im Kreuzungsbereich der B 27 und dem Autobahnzubringer kam es am Samstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Beide Fahrzeugführer, eine 31jährige aus Bad Hersfeld und ein 26jähriger aus Marburg, behaupteten, bei Grünlicht ihrer entsprechenden Fahrtrichtung in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die 31jährige wurde leichtverletzt in das Klinikum einegliefert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06621/932-0 zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. EUR5.500,-.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Gem. Friedewald, zw. Friedewald und Hönebach, Samstag, 20. August 2022, 11.50 Uhr Aufrgund von Regen und einem Ölfilm auf der Fahrbahn kam am Samstagmorgen ein 32jähriger aus Alheim beim Durchfahren einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von EUR2.600,-.

Verkehrsunfallflucht, Bad Hersfeld, Peterstor In der Zeit von Dienstag bis Samstagabend wurde ein auf dem Parkplatz unterhalb der Hochbrücke abgestellter schwarzer Audi Q5 von einem anderen Pkw beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer verließ unberechtigt die Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06621/932-0 zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. EUR750,-.

Verkehrsunfallflucht, Bad Hersfeld

In der Zeit von Freitagabend, 22.00 Uhr, bis Samstagnacht, 00.30 Uhr, wurde eine Mercedes A-Klasse von einem anderen Pkw beschädigt. Die Halterin hatte ihren Pkw in dieser Zeit auf den Parkplätzen Wilhelm-Neuhaus-Schule, der Fame-Lounge und des Mc Donald in Bad Hersfeld stehen. An welcher Örtlichkeit es zu der Beschädigung kam, lässt sich nicht nachvollziehen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06621/932-0 zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. EUR150,-.

Polizeistation Bad Hersfeld, Neumann, PHK

