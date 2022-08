Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitagnachmittag (19.08.) befuhr gegen 13.30 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrrad die Frankfurter Straße stadteinwärts. Hierzu nutzte er den parallel zur Straße verlaufenden Radweg. Auf der Fahrbahn fuhr zum gleichen Zeitpunkt aber in die entgegengesetzte Richtung ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Leipzig. In Höhe der Einmündung Kleine Industriestraße wollte der Fahrer des Lkw nach rechts abbiegen und übersah dabei den auf ihn zufahrenden Radfahrer. Es kam zu einer Berührung zwischen der beiden Verkehrsteilnehmern, in dessen weiteren Verlauf der 24-jährige Radfahrer stürzte. Da der Radfahrer keinen Helm trug, zog er sich durch den Sturz Kopfverletzungen zu und war an der Unfallstelle nicht ansprechbar.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200,- Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 zu melden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell