Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrektur zu: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Fulda (ots)

Lauterbach. Folgender Unfall ereignete sich an einer nicht durch eine Ampel geregelten Kreuzung.

Ursprungs-PM:

Am Freitag (19.08.), gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der B254 zwischen Lauterbach-Maar und Alsfeld ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Mann aus Alsfeld mit einem grauen VW Golf die Bundesstraße von Maar kommend in Richtung Reuters. Zeitgleich fuhr ein 40-Jähriger aus Polen mit einem Lkw die B254 in entgegengesetzte Richtung. Hinter dem Lkw befanden sich eine 42-Jährige aus Nordrhein-Westfalen sowie eine weibliche Beifahrerin in einem roten Mazda. An einer ampelgeregelten Kreuzung kollidierte der Alsfelder aus noch unklarer Ursache zunächst mit dem entgegenfahrenden Lkw und stieß schließlich frontal in den nachfolgenden Pkw der 42-Jährigen. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auch ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und zur Bergung der Fahrzeuge ist die Bundesstraße derzeit noch vollgesperrt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell