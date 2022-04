Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 59-jährige Frau aus Stadthagen vermisst

Nienburg (ots)

STADTHAGEN (jah) - Seit Mittwochmorgen, 30.03.2022, wird die 59-jährige Manuela S. aus Stadthagen vermisst. Frau S. hat ihre Wohnanschrift an diesem Tag mit ihrem Fahrzeug, einem silbergrauen Opel Combo, Bj. 2018, amtl. Kennzeichen SHG-KS 762, in unbekannte Richtung verlassen. Ein auffälliges Merkmal des Fahrzeuges ist ein rotschwarzes Hannover 96 - Kennzeichen, welches vorn im unteren Bereich der Windschutzscheibe angebracht ist. Frau S. ist 158 cm groß, hat eine vollschlanke Statur und trägt dunkle, schulterlange Haare, die minimal rötlich gefärbt sind. Bekleidet ist Frau S. mit einem gelben bzw. senffarbenen Stoffmantel, Jeanshose und dunklen Stiefeln. Frau S. ist auf Medikamente angewiesen. "Wer weiß, wo sich Frau S. aufhält oder kann etwas zu ihrem letzten Aufenthaltsort mitteilen? Gibt es Hinweise zu dem Opel Combo? Wer hatte seit dem 30.03. persönlichen Kontakt zu ihr?" Das Polizeikommissariat in Stadthagen bittet um Hinweise, Telefon 05721-40040.

