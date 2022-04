Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Nienburg (ots)

STOLZENAU / LANDESBERGEN (jah) - Am 02.04.2022 gegen 15 Uhr wird durch einen Steyerberger Bürger einen illegale Müllentsorgung gemeldet. Ablagestelle bzw. Tatort ist ein Waldstück zwischen Landesbergen (Brückenstraße) und Steyerberg, ein asphaltierter Feldweg an einem kleinflächigen Gewässer im Ortsteil Wellie. Eine Inaugenscheinnahme des Mülls ergibt, dass es sich um etwa 42 Behältnisse handelt, die nahezu alle mit Motorenöl gefüllt sind. Ein Kanister enthält Scheibenreiniger (20 Liter). Dazu sind ca. achtzehn 20 Liter Gefäße und einundzwanzig 5 Liter Behälter erkennbar. Auf einem Kanister ist mit schwarzer Farbe das Wort "ALT!" aufgeschrieben. Zudem wurden zwei gefüllte 60 Liter-Fässer in blauer Farbe abgelegt. Diese sind mit dem Schriftzug "Motoroil TB&S Action" beschriftet. Aufgrund der unsachgemäßen Lagerung und Entsorgung wurde bereits der Waldboden durch auslaufendes Öl kontaminiert. Dieser muss nun durch Mitarbeitende der Samtgemeinde Mittelweser ausgehoben und entsorgt werden. Die ermittelnde Polizei in Stolzenau fragt nach: "Wer hat in den letzten Tagen und Wochen auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht und kann den Tatzeitraum einengen? Wer hat Feststellungen zum plötzlichen Fehlen /Entsorgen solcher Mengen Altöl gemacht (z.B. in/aus Werkstätten?" Hinweise nimmt das PK Stolzenau unter der Telefonnummer 05761-92060 entgegen.

