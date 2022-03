Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Festnahme eines 16-Jährigen E-Scooter-Fahrers

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, wollten Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt in Höhe der Quadrate Q2 / Q3 einen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen, da er zusammen mit einem 18-Jährigen auf diesem unterwegs war. Unmittelbar nach Aufforderung der Polizeibeamten das Fahrzeug anzuhalten, sprang der 18-jährige Sozius vom E-Scooter ab. Der 16-Jährige flüchtete weiter durch die Quadrate. In Höhe der Quadrate U2 / U3 stieg auch er vom E-Scooter ab und warf den Roller vor den verfolgenden Streifenwagen. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Zusammenstoß mit dem E-Scooter nicht mehr verhindert werden. Der 16-Jährige konnte dann nach anschließender fußläufiger Verfolgung von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Der entstandene Sachschaden am Streifenwagen kann noch nicht beziffert werden.

Wieso der 16-Jährige vor der Polizei flüchtete, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ein Atemalkoholtest zeigte keine Auffälligkeiten. Seine Betreuerin holte den 16-Jährigen nach Abschluss der Maßnahmen dann beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ab.

Personen, die auf der Flucht durch die Fahrweise des 16-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621/1258-0 zu melden. Das Revier ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell