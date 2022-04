Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unbekannte zerstechen Reifen von geparkten Pkw

Rinteln (ots)

(svk)In der Zeit von Freitag, 01.04.2022 - 21:00 Uhr, bis Samstag, 02.04.2022 - 09:30 Uhr, wird im Rintelner Bruchwiesenweg durch bislang unbekannte Personen mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, in den linken Hinterreifen eines am Fahrbahnrand geparkten VW Up gestochen. Die in dem Reifen enthaltene Luft entweicht. Durch den Fahrzeugnutzer wird die Beschädigung glücklicherweise vor Fahrtantritt festgestellt, sodass es zu keiner gefährlichen Situation im Straßenverkehr kommt. Zeugen, die Hinweise auf die/den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751 / 9545-0 zu melden.

