POL-NI: Kanister mit Altöl im Waldstück in Landesbergen abgeladen

31628 Landesbergen (ots)

Am 02.04.2022 haben Unbekannte Täter zwischen 31628 Landesbergen und 31595 Steyerberg OT. Wellie ca. 50 Kanister mit Motoröl illegal entsorgt. Die Kanister wurden in Höhe eines kleinen Waldstücks abgeladen. Das Öl, welches sich in den vollgefüllten Kanistern befand, ist ausgelaufen und hat den Waldboden verunreinigt.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, möge sich bei der Polizei Stolzenau melden.

