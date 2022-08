POL-OH: Brand von Mülltonnen - Mehrere tausend Euro bei Schockanruf erbeutet - Motorrad bei Probefahrt unterschlagen - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Osthessen

Brand von Mülltonnen

Fulda. Am frühen Freitagmorgen (19.08.), gegen 2.10 Uhr, kam es zu einem Brand von drei Mülltonnen vor einer öffentlichen Schule in der Buseckstraße.

Ein Zeuge bemerkte die Flammen und informierte die Rettungskräfte, welche den Brand zeitnah löschen konnten. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Auch nahestehende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

An den Mülltonnen entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere tausend Euro bei Schockanruf erbeutet

Maberzell. Unbekannte riefen am Donnerstagnachmittag (18.08.) bei einer lebensälteren Frau an und gaben sich als deren Tochter aus. In weinerlicher Stimme erklärte die Betrügerin der Dame, dass sie einen Autounfall verursacht habe, bei dem eine Person tödlich verletzt worden sei. Um nicht in Untersuchungshaft gehen zu müssen, benötige die vermeintliche Tochter nun einen fünfstelligen Geldbetrag als Kaution. Die Rentnerin glaubte den Angaben der Betrügerin und übergab einem ihr unbekannten Mann Wertgegenstände und Bargeld in Höhe des geforderten Betrags. Wenig später fiel der Trickbetrug auf. Der Abholer kann als männlich, circa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit athletischer Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Basecap, einen Mundschutz und ein blaukariertes, langärmeliges Hemd. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorrad bei Probefahrt unterschlagen - Zeugenaufruf

Großenlüder. Eine zu Verkauf stehende KTM EXT450 in oranger und weißer Farbe fuhr ein Unbekannter am Donnerstagabend (18.08.), gegen 18.45 Uhr, in Müs Probe. Der vermeintliche Interessent brachte das Zweirad mit dem amtlichen Kennzeichen FD-K 449 im Anschluss an die Fahrt jedoch nicht wie vereinbart zu der Eigentümerin zurück. Der Fahrer kann als männlich, circa 1,75 Meter mit kräftiger Statur, südländischem Erscheinungsbild und schwarzen, schulterlangen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt mit je einem Aufdruck auf dem Rücken und einem Ärmel, eine schwarze Jogginghose, weiße Socken und weiße Turnschuhe. Darüber hinaus hatte der Mann einen schwarzen Cross-Helm mit rosa- und türkisfarbenem Camouflageaufdruck und eine schwarze Schutzbrille bei sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

