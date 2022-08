Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Vereinsheim

Wildeck. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (13.08.) und Donnerstagnachmittag (18.08.) in ein Vereinsheim im Rhädenweg in Obersuhl ein. Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses und Aufhebeln der dahinter befindlichen Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld und mehrere Flaschen Coca-Cola, bevor sie unerkannt flüchteten. Es entstand zudem Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra. Ein Einfamilienhaus in der Gilfershäuser Straße wurde zwischen Donnerstag (11.08.) und Donnerstag (18.08.) Ziel unbekannter Täter. Wie die Einbrecher in das Haus gelangten, ist aktuell noch nicht bekannt. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Langfinger verschiedene Schmuckstücke im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

