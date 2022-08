Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rundballenbrand Heringen - Abschlussmeldung

Bei dem Brand auf einem Feld am Ortsrand von Heringen gingen 150 Rundballen Stroh, Heu und Silage in Flammen auf. Die Nachlöscharbeiten werden bis in den Vormittag andauern. Die Brandursache ist zur Zeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

