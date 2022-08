POL-OH: Brandmeldung in Heringen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Porsche zerkratzt Ronshausen. Die Beifahrerseite eines schwarzen Porsche Cayenne zerkratzten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend (13.08.) und Mittwochnachmittag (17.08.). Hierdurch entstand Sachschaden von circa 4.000 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Stellplatz in der Kasseler Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede ...

mehr