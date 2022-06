POL-WAF: Oelde. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 14.6.2022, 17.45 Uhr brachen zwei Unbekannte in einen Nebenraum eines Discounters an der Robert-Linnemann-Straße in Sassenberg ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter mehrere Stangen Zigaretten. Wer hat zur Tatzeit die beiden Täter am Discounter beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

