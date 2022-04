Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220421.6 Itzehoe: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte versucht, in Itzehoe in ein Gebäude des Kreises einzudringen. Hierzu beschädigten sie eine Scheibe und richteten einen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.15 Uhr, begaben sich die Täter zu dem in der Bahnhofstraße gelegenen Objekt. Sie demontierten einen Bewegungsmelder und warfen eine Scheibe eines Fensters ein. Ohne das Gebäude allerdings betreten zu haben, entfernten sich die Unbekannten wieder. Beute machten sie keine, richteten allerdings einen Schaden in Höhe von 400 Euro an.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

