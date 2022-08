Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfall beim Abbiegen

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (11.08.), gegen 10:15 Uhr, befuhren ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Göttingen und eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippsthal nebeneinander die B62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Fulda/ Autobahnauffahrt A4. Der Lkw-Fahrer befand sich dabei nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf der linken, die Pkw-Fahrerin auf der rechten Fahrspur. An der sogenannten "Lomo-Kreuzung" mussten beide Fahrer verkehrsbedingt an der Ampel warten. Beim Abbiegen kam der Lkw-Fahrer schließlich aus noch ungeklärter Ursache von seiner Spur nach rechts ab und stieß an die hintere Fahrzeugseite des Pkw. Die Fahrerin klagte im Anschluss über leichte Schmerzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Unfallflucht - Polizei ermittelt

Hauneck. Am Mittwoch (17.08.), gegen 13:45 Uhr, hatte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer seinen grauen VW Passat ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Hinterm Tor" geparkt. Nach aktuell vorliegenden Kenntnissen befuhr ein Lkw-Fahrer mit Sattelauflieger aus den Niederlanden zu dieser Zeit die Straße "Hinterm Tor" und wollte an der Kreuzung zum Sandweg nach rechts in diesen abbiegen. Dabei stieß er mit dem Heck gegen das geparkte Fahrzeug und beschädigte die linke hintere Seite erheblich. Der Lkw-Fahrer setzte anschließend unerlaubt seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro zu kümmern. Durch mehrere Zeugen wurde der Vorfall beobachtet und an die Polizei weitergegeben. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern derzeit noch an.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Lauterbach. In der Zeit zwischen Samstag (13.08.), gegen 18 Uhr und Sonntag (14.08.), gegen 19:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Basaltpfosten einer Grundstückmauer in der Alexander-Stöppler-Straße. Der entstandene Schaden beträgt circa 200 Euro. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell