Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Radfahrer begeht Unfallflucht - Zeugenaufruf

Lispenhausen. Zu einer Verkehrsunfallflucht eines Radfahrers kam es am Dienstagnachmittag (16.08.), gegen 14 Uhr. Ein bislang unbekannter, junger Mann befuhr mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg der Nürnberger Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg. Ein 31-jähriger Mann aus Ronshausen wollte zeitgleich mit seinem Pkw von der Straße "Zur Wasserburg" nach rechts auf die Nürnberger Straße einbiegen. Verkehrsbedingt musste er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Einmündungsbereich anhalten. Der Radfahrer fuhr dabei aus noch ungeklärter Ursache vom Gehweg herunterunter und in die Beifahrerseite des Pkw. Dabei stürzte er durch den Zusammenstoß zu Boden, stand aber unmittelbar wieder auf und entfernte sich mit seinem Fahrrad unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Mannes aus Ronshausen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Ob der junge Zweiradfahrer sich bei dem Unfall verletzte, ist aktuell nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem flüchtigen Radfahrer geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623/9370 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

Unfall im Kreuzungsbereich

Neuenstein. Am Montag (15.08.), gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg die Straße "Im Biegen" aus Richtung Dörrwiesen kommend in Richtung Waldweg/ Zubringerstraße zur Bahnlinie. In Höhe einer dortigen Tankstelle wollte der Fahrer nach vorliegenden Erkenntnissen die Geistalstraße überqueren. Dabei stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einen 81-jährigen Pkw-Fahrer aus Hamminkeln (LK Wesel), welcher die Geistalstraße/L3155 aus Richtung Obergeis/B324 kommend in Richtung Aua fuhr zusammen. Das Fahrzeug des 65-Jährigen schob das Fahrzeug des 81-Jährigen durch die Kollission von der Fahrbahn in die angrenzende Böschung am Kreuzungsrand. Die Beifahrerin des Mannes aus dem Landkreis Wesel verletzte sich leicht und musste in ein Klinikum verbracht werden. Ebenso wurde die Beifahrerin des 65-Jährigen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.800 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Grebenhain-Ilbeshausen. Am Dienstag (16.08.), gegen 17:30 Uhr, parkte eine Fahrerin nach vorliegenden Erkenntnissen ihren Nissan Micra rückwärts auf dem Parkplatz in der Hindenburgstraße in Höhe der Hausnummer 88. Als sie gegen 19:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre komplette Frontstoßstange vermutlich beim Ein- oder Ausparken abgerissen worden war. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte anschließend sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

