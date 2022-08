POL-OH: Kind angefahren

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Schotten. Ein Einfamilienhaus in der Hoherodskopfstraße im Ortsteil Breungeshain wurde in der Zeit zwischen Freitagabend (12.08.) und Sonntagnachmittag (14.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Es ...

mehr