Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Raub - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am späten Montagabend (15.08.), zwischen 23 Uhr und 23.10 Uhr, schlugen nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen drei bislang unbekannte Personen einem 31-jährigen Mann aus Bad Hersfeld in der Dudenstraße vor einem Imbiss gegen den Oberkörper und ins Gesicht. Dabei forderten sie die Herausgabe von Bargeld, Essen sowie einem mitgeführten E-Scooter. Der Bad Hersfelder übergab die verlangten Gegenstände im Gesamtwert von circa 500 Euro. Anschließend flüchteten die drei Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der 31-Jährige wurde verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die drei flüchtigen Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - trug ein dunkles T-Shirt und eine kurze, dunkle Short

Täter 2:

- männlich - bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Short - führte eine schwarze Umhängetasche mit sich

Täter 3:

- männlich - trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle, lange Hose - hatte eine Plastiktüte bei sich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell