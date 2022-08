Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Schotten. Ein Einfamilienhaus in der Hoherodskopfstraße im Ortsteil Breungeshain wurde in der Zeit zwischen Freitagabend (12.08.) und Sonntagnachmittag (14.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

