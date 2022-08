Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht - Stromverteilerkasten beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Schotten. Während eine 33-jährige Frau aus Würzburg am Niddastausee unter einem Baum lag, kam ein Unbekannter aus einem Gebüsch und hielt sich anschließend nur wenige Meter entfernt von der Dame auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen drehte der Mann der Würzburgerin den Rücken zu, während er in ihre Richtung blickte, seine Hose heruntergelassen hatte und vermutlich in seinem Intimbereich manipulierte. Als die 33-Jährige ihr Telefon an sich nahm und ein Gespräch begann, flüchtete der Unbekannte mit einem Zweirad. Er kann als circa 30 bis 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild, leichtem Bauchansatz sowie schwarzen, kurzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine lange, graue Hose und graue Sneaker. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stromverteilerkasten beschädigt

Alsfeld. Unbekannte brachen die Tür eines Stromverteilerkastens in der Straße "An der Bleiche" auf und verursachten hierdurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Beschädigung wurde am Sonntag (14.08.), gegen 6.20 Uhr, festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

