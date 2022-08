Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch auf Vereinsgelände - Kraftstoffdiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch auf Vereinsgelände

Heringen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (12.08.) in ein Vereinsheim in der Straße "Kirchengarten" ein. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, aus welchem sie eine geringe Menge Bargeld stahlen. Darüber hinaus öffneten die Täter einen auf dem Gelände befindlichen Wohnanhänger sowie eine Garage und entwendeten einen darin abgestellten Traktor. Das gesamte Diebesgut hat einen Wert von circa 10.000 Euro. Außerdem entstanden rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kraftstoffdiebstahl

Niederaula. Am Sonntagnachmittag (14.08.), gegen 16.30 Uhr, öffneten Unbekannte das Vorhängeschloss einer Tanksäule einer Firma in der Schlitzer Straße. Anschließend stahlen die Langfinger rund 160 Liter Diesel im Wert von etwa 300 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

