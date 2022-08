POL-OH: Verkehrsunfall mit 9 Leichtverletzten auf A7 bei Hünfeld

Bad Hersfeld (ots) - Rotenburg a.d. Fulda - Am Dienstag, 02.08.2022, im Zeitraum von 09:00 bis 17:00 Uhr parkte eine Rotenburgerin ihren PKW, einen silberfarbenen Audi A3, auf dem Kundenparkplatz des Getränkemarktes in der Bürgerstraße. Als sie zu ihrem PKW kam, stellte sie eine Beschädigung der hinteren linken Fahrzeugtür fest. An der Tür ist in 80 cm Höhe ein Lackschaden. Im Bereich der Beschädigung sind blaue ...

