FW Celle: Feuer in einer Küche in Westercelle

Celle (ots)

Am 22. Juli um 10:39 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude in die Straße "Mondhagen" alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Personen waren nicht in Gefahr. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz in das verrauchte Gebäude vor und konnte einen Entstehungsbrand in einer Küche feststellen. Mit einem Kleinlöschgerät konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Westercelle sowie die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell