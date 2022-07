Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Waldbrand im Neustädter Holz

Celle (ots)

Am 18. Juli um 17:51 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Waldbrand im Bereich des Wilhelm-Heinichen-Ringes alarmiert. Die genaue Lage des Brandes war zunächst unklar. Die Einsatzstelle konnte dann am Ende der Straße "Zum Alten Kanal" an der Brücke über den Wilhelm-Heinichen-Ring lokalisiert werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten ca. 500 m² Waldboden in einem Hochwald. Die Brandausbreitung konnte schnell gestoppt werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch längere Zeit hin. Hierbei kamen sechs D-Rohre und spezielles Werkzeug zur Bekämpfung von Vegetationsbränden zum Einsatz.

Vor Ort waren sieben Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und Groß Hehlen. Weitere Fahrzeuge befanden sich in unmittelbarer Nähe in Bereitstellung. Die Wasserversorgung wurde über einen Feuerlöschbrunnen sichergestellt.

Zum Einsatzbeginn überflog der Feuerwehr-Flugdienst die Einsatzstelle und machte sich ein Lagebild.

Neben der Feuerwehr war die Polizei im Einsatz.

