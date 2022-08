Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung - Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Hotelkeller

Fulda (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (13.08.) kam es gegen 0.15 Uhr in der Petersgasse zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen fünf unbekannte Täter einem 19-jährigen Mann aus Fulda zu Fuß entgegen, sprachen ihn an und schlugen kurz darauf auf ihn ein. Dem Fuldaer gelang es, sich in einen Imbiss zu flüchten, wohin ihm drei der Männer folgten. Dort setzte sich die Auseinandersetzung fort. Kurze Zeit später flüchteten die Täter in Richtung Petersberger Straße. Der 19-jährige wurde leicht verletzt. Der Geschädigte beschreibt die Täter folgendermaßen: Eine Person hatte lange, schwarze, gelockte Haare, eine weitere Person war bekleidet mit einer Jeans und einem weißen Shirt mit großem Aufdruck. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Ein Bürogebäude in der Straße "An Vierzehnheiligen" wurde zwischen Mittwochmittag (10.08.) und Freitagmorgen (12.08.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Das Kellerfenster hielt den Einbruchsversuchen jedoch Stand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Neuhof. Unbekannte versuchten am Freitag (12.08.), gegen 2 Uhr, erfolglos die Schiebetür einer Lagerhalle in der Weimesstraße im Ortsteil Hattenhof aufzuhebeln. Dabei entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Großenlüder. In der Meldestraße versuchten Unbekannte in der Nacht auf Samstag (13.08.) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dies misslang, es entstand jedoch circa 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag (13.08.) in ein Einfamilienhaus in der St.-Vinzenz-Straße einzubrechen. Der angegangene Türzylinder des Abstellraums hielt Stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Hotelkeller

Fulda. Unbekannte brachen zwischen dem 7. August und dem 14. August in einen Hotelkeller in der Kurfürstenstraße ein. Die Täter hebelten eine Sicherheitstür auf und durchsuchten den sich dahinter befindlichen Raum. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Es entstand circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

