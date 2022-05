Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 6-Jähriger von Auto touchiert - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Freitag (20.05.), gegen 16:15 Uhr, war eine 33-Jährige mit ihren beiden Kindern unterwegs auf der Peter-Wilhelm-Kallen-Straße in Gehrichtung Oberstraße. Sie schob ihren Kinderwagen und hatte ihren sechs Jahre alten Sohn an der linken Hand. Es soll ihnen dann ein silberner Opel entgegengekommen sein, der so nah an der rechts gehenden Familie vorbeifuhr, dass er den 6-Jährigen mit seinem Spiegel an der Schulter touchierte.

Der Junge wurde hierbei leicht verletzt.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr unterdessen bei gleichbleibender Geschwindigkeit weiter und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Das Verkehrskommissariat Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuge. Wer Hinweise auf die Identität des Fahrzeugführers des silbernen Opel geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

