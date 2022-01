Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei hochwertige Pkw Audi entwendet - Täter festgenommen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Sonntag, 23.01.2022 16.00 Uhr bis Montag, 24.01.2022, 06.30 Uhr

Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Montag, 24.01.2022, 02.00 bis 02.10 Uhr

ANGERSTEIN (Wol) - Pkw Audi festgestellt und Täter festgenommen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwei hochwertige Pkw Audi in Nörten-Hardenberg entwendet. Beide Pkw konnten in Brandenburg festgestellt und die Täter festgenommen werden. Dabei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 21 und 34 Jahren.

Bei den beiden Pkw Audi handelt es sich um Pkw mit dem Keyless-Go System.

Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an.

Insgesamt sind die beiden Pkw ca. 105.000 Euro wert.

Die Polizei Northeim rät für eine sichere Verwendung schlüsselloser Systeme Folgendes:

- Die Schlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen,

- schirmen Sie das Funksignal mittels geeigneter Maßnahmen ab (z.B. spezielle Dosen),

- achten Sie beim Verlassen des Fahrzeuges auf Personen mit auffälligen Verhalten, z.B. mit Aktenkoffer,

- sollten Sie die Keyless-Go-Funktion deaktivieren wollen, fragen Sie bei Ihrem Hersteller oder einer Fachwerkstatt nach.

